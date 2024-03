Ecuador-Italia, Spalletti ha preso una decisione su Di Lorenzo, Meret e Raspadori

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla probabile formazione che sarà adoperata dal CT Luciano Spalletti questa sera durante Ecuador-Italia:

"Con l’Ecuador cambierà in toto e insisterà sulla linea arretrata a tre, cheha funzionato maluccio in Florida ma che è la più praticata nei club e resta l’alternativa al 4-3-3. Si preannunciano Vicario in porta, il trio Darmian- Mancini-Bastoni in difesa, Bellanova e Dimarco esterni ai lati della solida coppia Barella-Jorginho, più Zaniolo e Pellegrini catapulte alle spalle di Raspadori. Vicario, Bellanova e Zaniolo sono particolarmente sotto esame, mentre dalla panchina potrebbe esordire Folorunsho (non Lucca, infortunato)".