Ecco perché De Laurentiis c'ha tenuto ad essere con la squadra in ritiro a Lecce

Notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis ha deciso di seguire la trasferta di Lecce da vicino, viaggiando con la squadra direzione Brindisi con trasferimento poi a Lecce in pullman. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, ci sarebbe un motivo preciso per questa decisione da parte del patron azzurro:

"Il presidente è davvero convinto che la sua presenza aiuti a concentrarsi, ecco la scelta di partire per Lecce. La squadra, d’altronde, già in serata farà in ritorno a Napoli. In ogni caso, De Laurentiis è stato a cena con Garcia e l’intero staff dei dirigenti azzurri e con tutta la squadra nel ritiro in Salento. Un modo per verificare con mano il clima che regna nel gruppo campione d’Italia".