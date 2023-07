CdM - Ecco com'è andato l'incontro tra De Laurentiis e l'agente di Zielinski

Calciomercato Napoli - Tra i protagonisti del ritiro di Dimaro in questi ultimi giorni c'è sicuramente Piotr Zielinski. Il polacco ieri si è reso protagonista di una sessione d'allenamento molto intensa, soprattutto in partitella. Fuori dal campo inoltre, c'è sempre in ballo il suo rinnovo contrattuale. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno:

"L’incontro tra De Laurentiis e il suo agente Bartolomej Bolek è andato bene, c’è la forte disponibilità di Zielinski ad accettare un rinnovo al ribasso rispetto allo stipendio attuale che supera i 4 milioni di euro. Ci sarà bisogno di ulteriori contatti ma il confronto del Rosatti ha registrato importanti passi in avanti per la permanenza del centrocampista polacco".