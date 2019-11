E' tornato Mertens, Il Mattino: il belga risplende nella notte più bella

Ultime calcio Napoli - Le notti di Champions gli fanno decisamente bene, Mertens non segnava dalla doppietta di Salisburgo, il 23 ottobre, e si è sbloccato nel mitico Anfield. Una rete preziossima per il Napoli, ora veramente a un passo dagli ottavi di finale: la rete numero 117 a quattro dal primatista Hamsik. Il gol numero 24 in Europa, capocannoniere quest'anno con 4 gol in Champions, dove ha segnato in totale 15 reti in maglia azzurra.

Ultimissime Napoli, Mertens riparte nella notte di Anfield

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino: