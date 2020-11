Dzeko mette il Napoli nel mirino, subentrerà a Borja Mayoral ma domenica partirà titolare: le ultime

Notizie Calcio Napoli - Edin Dzeko è tornato. Ieri il centravanti della Roma ha ricominciato ad allenarsi con i compagni dopo la positività al Covid riscontrata il 6 novembre. Ne parla l'edizione romana del Corriere della Sera:

"Edin partirà con la squadra per la Romania, ma non giocherà titolare. Fonseca darà fiducia a Borja Mayoral, Dzeko partirà dalla panchina ma quasi certamente il tecnico lo manderà in campo a partita in corso. Domenica a Napoli dovrà infatti partire titolare, ma prima Fonseca dovrà testarlo in una gara ufficiale: gli ultimi minuti giocati dal bosniaco risalgono alla partita contro la Fiorentina dello scorso 1 novembre"