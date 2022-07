Dybala si allena da solo in attesa di novità dagli agenti: nessun incontro nei prossimi giorni

L'edizione odierna di Repubblica Roma fa il punto sulla situazione di Dybala liberato a parametro zero dalla Juventus ma che ancora oggi non riesce a trovare un accordo economico con nessun altro club. Nel frattempo il campione argentino si allena da solo

Dybala è rientrato nella giornata di lunedì nella sua abitazione di Torino, una splendida villa in zona Collina, dove ad attenderlo c’era il suo cane Bowen. La Joya ha subito iniziato ad allenarsi mattina e sera con un preparatore atletico di fiducia, che cercherà di fargli trovare sin da subito la migliore condizione possibile.

Non c’è nessun incontro o summit con famiglia, ufficio stampa e agenti in programma nei prossimi giorni, visto che i contatti sono sempre stati quotidiani, anche durante le sue vacanze trascorse a Miami con la compagna Oriana. Il calciatore è stato aggiornato passo dopo passo su ogni tipo di sviluppo e sugli incontri delle ultime settimane, per questo motivo rimangonogiorni caldissimi per dare forma al suo futuro, ad un mese esatto dall’inizio del campionato.