Dybala-Roma, dalla Capitale convinti: ha accettato per tre motivi! Totti pronto a dargli la numero 10

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al possibile trasferimento di Dybala alla Roma. Ieri l'offerta ufficiale dei giallorossi al suo entourage, Mourinho attende la risposta:

"La Roma e Paulo Dybala. Una trattativa che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, che da giorni stanno consumando in maniera compulsiva i loro smartphone, alla ricerca di notizie. Ma soprattutto del tanto atteso annuncio. Un’idea a fine aprile, un obiettivo concreto da diverse settimane. Ora la trattativa è sul rettilineo finale, con il giocatore che ha aperto al club giallorosso, nella sfida con Inter e Napoli.

Sui social network non si parla d’altro, i fotomontaggi della Joya con la maglia della Roma non si contano più. E nessuno ha più dubbi: Dybala sarebbe il colpo da 90, quello in grado di far fare il salto di qualità alla Roma di José Mourinho, che lo attende nel ritiro di Albufeira. Gli addetti ai lavori poi indicano la Roma come il progetto tecnico ideale per rilanciare il talento argentino: uno stadio infuocato, un tecnico vincente e un copione tattico in grado di esaltarlo, a danzare tra le linee insieme a, pronto per mandare in porta Abraham o per diventare in prima persona l’attore principale dell’attacco giallorosso.

La 10 di Totti per l'argentino? Quello è il numero che si sente addosso e che a Roma troverebbe “libero”. Il condizionale appare d’obbligo, visto che la maglia appartenuta a Francesco Totti è ritenuta sacra, ma in tanti sarebbero pronti ad offrirla al talento argentino pur di vederlo giocare in azione all’Olimpico. Senza dimenticare la posizione dell’ex capitano giallorosso sull’argomento: « Io ho sempre detto di “no” a ritirarla. Mi dispiacerebbe togliere, a ogni bambino, il sogno che io ho realizzato, di indossare la maglia numero 10 della Roma. Ma nello stesso tempo so che non sarebbe facile indossarla. Se troviamo un altro Totti o un Messi ci pensiamo, magari gliela porto io».