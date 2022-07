Dybala-Napoli, CorSport: solo un sondaggio degli azzurri. Nessuna offerta ufficiale

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta lo strano caso di Paulo Dybala che ad oggi è ancora senza squadra. L'argentino sembrava dell'Inter ma l'accordo non è mai arrivato. Tra le squadre che hanno sondato l'argentino, si legge sul quotidiano, c'è anche il Napoli.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"E ora il futuro di Dybala è da considerare un orizzonte completamente aperto. Quello nerazzurro, come si può leggere a parte, è solo uno dei possibili scenari. Soprattutto non è più da considerare il netto favorito. Tocca all’argentino, a questo punto, decidere se approfondire subito quelli che gli sono già stati prospettati oppure cominciare ad esplorarne seriamente pure di nuovi.

De Vecchi, l’intermediario che affianca Antun, l’agente della “Joya”, è già impegnato in questo senso. E c’è da credere che, a breve, si capirà qualcosa di più. Per quanto riguarda l’ultima novità, giusto di qualche giorno fa, è un sondaggio del Napoli per capire numeri e condizioni, ma senza avanzare vere offerte".