Gazzetta - Dybala è tornato in Italia e si allena da solo: nei prossimi giorni summit con l'agente

Calciomercato Napoli. Si infiammano le trattative attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere. Intanto la Joya è tornata a Torino ed i attesa di conoscere il proprio futuro ha iniziato ad allenarsi da solo svolgendo riattivazione muscolare.

Dybala

Napoli-Dybala, le ultime

Nei prossimi giorni, come riporta La Gazzetta dello Sport, gli agenti Jorge Antun e Carlos Novel sono attesi a casa Dybala per un summit di mercato. In Italia ci sono sempre Inter, Napoli e Roma, mentre all'estero c'è da monitorare la pista Manchester United, soprattutto se dovesse concretizzarsi l'addio di Cristiano Ronaldo.