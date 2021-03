Dumitru: "Dal Napoli alla Corea, in azzurro non ero pronto di testa! Michu ha provato a portarmi in Spagna, sento ancora Hamsik"

Ultime notizie Napoli - Nicolao Dumitru, ex attaccante del Napoli dal 2010 al 2016, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino.

Ad oggi cosa le riportano alla mente Napoli e il Napoli?

«Non mi piace guardare al passato con tristezza. Quindi porto con me ricordi bellissimi, pur essendo consapevole di essere arrivato a Napoli quando ancora non ero pronto di testa. Passare dalla Primavera dell'Empoli al Napoli è stato un salto importante. Ero poco più che maggiorenne, avevo fatto poche presenze in prima squadra e poi ero alla mia prima vera esperienza lontano da casa: con qualche anno in più avrei potuto dare un apporto diverso. E poi ho avuto la sensazione che poco alla volta non facessi più parte del progetto tecnico azzurro».

Con i calciatori è rimasto in contatto?

«Molto con Dezi che sento ancora oggi. Mentre fino a qualche anno fa ero in contatto anche con Lorenzo Insigne. Poi Hamsik: a Napoli eravamo vicini di casa. Ogni tanto ci commentiamo le foto su Instagram: è bello sapere che trova il tempo per me tra i mille messaggi che riceve. E poi Michu. Siamo rimasti in ottimi rapporti, e quando è diventato dirigente dell'Oviedo ha anche provato a portarmi a giocare lì»

Ora la Corea: che impatto ha avuto? E il calcio?