Due rinforzi assicurati, il Napoli avrà due 'nuovi' centrocampisti

Napoli - Muscoli e qualità, è questo quello che si potrebbe ritrovare il Napoli dalla prossima stagione nel reparto di centrocampo. Perché ci saranno tanti movimenti di mercato ma è dalla stessa rosa che possono arrivare i rinforzi giusti.

Calciomercato Napoli: Folorunsho e Gaetano tornano

Nel reparto di centrocampo, come racconta La Gazzetta dello Sport, il Napoli riavrà di nuovo anche Folorunsho e Gaetano dalla prossima stagione, che si stanno facendo rimpiangere in prestito, rispettivamente dal Verona e dal Cagliari. Gol, giocate decisive e grande crescita per entrambi che sono pronti a tornare a Napoli e giocarsi la loro occasione.

I due centrocampisti potrebbero essere considerati dei 'nuovi' acquisti, visto che non hanno mai avuto la vera occasione di giocare col Napoli e torneranno in estate in azzurro completamente dei giocatori diversi e con un'altra consapevolezza. Napoli aspetta Folorunsho e Gaetano.