Cristiano Giuntoli lavora sul calciomercato, a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Come riporta Il Mattino:

“Il Verona ha promesso che resisterà alle tentazioni per Barak e Casale in attesa proprio delle mosse del Napoli: ma anche qui dipende da chi va via. E anche l'Empoli ha alcuni gioiellini che piacciono come Asllani e Bajrami. Senza dimenticare che Gaetano tornerà alla base”.