Dubbio Zielinski, Tuttosport: ha svolto tutto l’allenamento, ma senza completare ognuno degli esercizi!

Napoli Calcio - La vigilia di Napoli-Inter è da vivere con l’adrenalina del rischio di fare la scelta sbagliata. Zielinski sì oppure no? L'interrogativo arriva da Tuttosport.

"Il polacco anche ieri ha svolto tutto l’allenamento, ma senza completare ognuno degli esercizi, probabilmente per evitare che possa correre il rischio di bloccarsi nuovamente. Se non ci saranno peggioramenti, oggi Zielu sarà convocato e domani giocherà contro la capolista. Con un compito non da poco, circoscrivere il raggio di azione di Brozovic, intanto che svolge pure il consueto ruolo di sottopunta"