CorSport - Dragusin dice sì al Napoli, oggi l’agente arriva in Italia. Mazzocchi pronto a fare da Cicerone a Radu

Napoli Calcio - Il Napoli insiste per Radu Dragusin del Genoa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Oggi l'agente del calciatore sbarcherà in Italia per fare il punto della situazione con il club ligure e capire quale potrebbe essere la strada migliore che possa accontentare tutte le parti in causa di questo affare che resta comunque complicato.

Offerta Napoli per Dragusin

Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, l'agente di Dragusin ha strizzato l'occhio al Napoli anche se la pista Tottenham non è svanita del tutto. Dragusin, che in passato ha già giocato in Campania con la maglia della Salernitana, in azzurro ritroverebbe Pasquale Mazzocchi il quale gli farebbe da Cicerone. Sul piano economico, l'affare tra Napoli e Genoa parte da una base fissa di 25 milioni più un cartellino di Zanoli e Ostigard.