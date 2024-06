Dove va Osimhen? Il Mattino: Victor è teso, il Napoli è pensieroso. Un dettaglio ha cambiato le carte in tavola

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen è teso, il Napoli è pensieroso, la clessidra scorre e non si muove nulla di concreto all'orizzonte. Ne parla Il Mattino.

L’ipotesi Chelsea avrebbe messo tutti d'accordo, il Napoli e Osimhen:

“Il club londinese, proprietario del cartellino di Lukaku, era uno dei primi corteggiatori di Osimhen. Tutto lasciava pensare ad un facile scambio di pedine con tanto di conguaglio economico in favore del Napoli.

L'arrivo sulla panchina dei blues di Enzo Maresca, però, ha cambiato le carte in tavola. Il Chelsea ha orientato i radar altrove ed in Premier sono rimasti l'Arsenal ed il Manchester United, ma non certo alle cifre della clausola fissata dal club azzurro”