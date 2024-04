Dove potrebbe giocare Martinez Quarta nel Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli segue Lucas Martinez Quarta, centrale argentino della Fiorentina in scadenza nel 2025, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Martinez Quarta vanta un’esperienza importante sia in Italia sia in Sudamerica, dove con la maglia del River Plate ha vinto una Coppa Libertadores:

“Quarta è un difensore goleador ma è soprattutto un roccioso marcatore, rapido nello stretto, dal passo potente in campo aperto e un discreto piede in fase di impostazione. Può giocare da centrale nella difesa a quattro ma anche da braccetto di una difesa a tre e il la capacità di adattarsi a più sistemi non è un elemento di poco conto”