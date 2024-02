Dove giocherà l'anno prossimo Osimhen? CorSport rivela: Victor ha fatto un'ammissione

Calciomercato SSC Napoli - La cessione di Victor Osimhen è già programmata in casa Napoli. Non resta che capire dove andrà a giocare l'attuale centravanti del Napoli sul quale c'è una clausola rescissoria da 130 milioni di euro dopo l'ultimo rinnovo di contratto.

Ecco cosa si legge sul futuro di Victor Osimhen:

"La strada è tracciata, quella della cessione, la direzione è da indovinare, e non sarà semplice: a Osimhen, per sincera ammissione, piace da morire la Premier League, dove non mancano i soldi e forse neppure i centravanti, che però non tutti hanno, non a quel livello.

E poi c’è l’immancabile Psg, che perderà Mbappé ma che comunque ha in organico, tanto per dirne un paio, Kolo Muani (che ha solo 25 anni) e Gonçalo Ramos (che a giugno ne compirà 23). E insomma, a Parigi un po’ hanno già dato - come buona abitudine, in termini economici - 170 milioni per acquistare al mercato del 2023, mica una vita fa, il francese e il portoghese".