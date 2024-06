Doppio colpo Napoli: ora sono più vicini, per Conte sono fondamentali

Calciomercato Napoli - Si può sbloccare da un momento all'altro il doppio colpo in casa azzurra. Perché la società di De Laurentiis tratta con Manna e Conte in persona per fare un grande Napoli.

Calciomercato Napoli: Buongiorno e Hermoso per Conte

Secondo le ultime notizie riportate da Il Mattino, nel mirino del Napoli di Conte ci sono due pedine considerate fondamentali per il pacchetto arretrato: Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso, ormai svincolato ed ex Atletico Madrid.

Il sogno è quello di andare a comporre una difesa prendendoli entrambi. Per Buongiorno, Cairo valuta il suo cartellino intorno ai 40-45 milioni di euro e il suo obiettivo è quello che si generi un'asta a cavallo con gli Europei.

Ma il Napoli ha già fatto sapere di mettere sul piatto una ricca offerta e superare anche l'ultima a cui aveva pensato che era di 35 milioni più bonus per Buongiorno.

Per Hermoso è pronto l'assalto decisivo con il giocatore pronto a dire sì al Napoli a determinate condizioni.