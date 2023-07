Doppio addio in casa Napoli, la società lo annuncia nel giro di 12 ore

Tempi di addio nella dirigenza del Napoli. Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, non solo Giuntoli, che ha lasciato gli azzurri dopo otto anni per approdare alla Juventus; ieri infatti è stato annunciato l’addio di una figura storica della società di De Laurentiis: Alessandro Formisano, per 17 anni alla guida del marketing. Il patron stesso lo ha ringraziato con un tweet sulla pagina ufficiale a distanza di poco più di 12 ore da quello per l'addio di Giuntoli: "Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN. Aurelio De Laurentiis".