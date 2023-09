Donadoni: "Spalletti? E' l'uomo giusto per la Nazionale"

Serie A - Roberto Donadoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportweek dove ha spiegato perché suo modo di dire, la scelta Spalletti come CT è quella giusta:

"Perché ha maturato l’esperienza necessaria ad assolvere nel modo migliore l’incarico. Perché con le sue squadre ha partecipato varie volte alle coppe europee e ha allenato all’estero, quindi conosce il calcio internazionale e le scuole di pensiero dei Paesi che di volta in volta andremo ad affrontare. Perché ha vinto l’ultimo scudetto dando col Napoli una impressionante prova di forza.

Mi aspetto una Italia propositiva e che sappia conciliare gioco e risultato, anche per raccogliere di nuovo intorno a sé l’entusiasmo della gente, del quale c’è assoluto bisogno. Reduci come siamo da due consecutive mancate qualificazioni al Mondiale, ora più che mai è necessario che la Nazionale torni a essere attrattiva. Anche per questo spero che la faccenda della clausola tra lui e De Laurentiis si risolva bene e presto, senza lasciare strascichi: la Nazionale non ha bisogno di negatività. Per il resto, non sarà tanto questione di moduli, 4-3-3 o 4-2-3-1, quando di concetti e mentalità: immagino una squadra dinamica e verticale".