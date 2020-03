Shenzhen, Donadoni: "Coronavirus? Qui in Cina sono stati lungimiranti a risolvere un problema grave"

Notizie calcio - Roberto Donadoni, allenatore dello Shenzhen, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Cosa può insegnare la Cina?

"È stata lungimirante, così ha gestito un problema tanto grave. Ora siamo in quarantena, i 15 giorni stanno per finire: proviamo la temperatura due volte al giorno e, ovviamente, non ci alleniamo. Non c’è ancora una data certa sulla partenza del campionato, tuttavia non credo manchi molto".

Sportivamente parlando, come procede?

"A parte la retrocessione dell’anno scorso, sono soddisfatto. Pure dell’extra-campo: vivo in una città con milioni e milioni di abitanti, il club è ambizioso e vogliamo tornare subito in Super League. Il futuro? Ho un anno di contratto più l’opzione per il secondo, qui sto bene. Poi si vedrà: certamente mi vedo ancora allenatore in Serie A".