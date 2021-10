Tuttosport ridimensiona il successo del Napoli: Spalletti vince di rimpallo, Juric pensi a una trasferta a Lourdes

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport dà merito al Napoli per la vittoria ma sottolinea come questi tre punti siano arrivati per merito di un rimpallo.

"Lei che ne pensa, Juric? Una bella trasferta a Lourdes, magari? Non in Europa League, è chiaro. Intanto Spalletti vince di rimpallo. Non soltanto così, ma così sì, di sicuro: eguaglia Sarri (record, 8 vittorie iniziali col Napoli di 4 anni fa) e prosegue nella sua marcia senza pari, lassù. Roba da sogno e da urlo: quasi in 30 mila, allo stadio. Un gran dato, tra Covid e limitazioni ora meno severe. Il Napoli ha la forma di un carrarmato, 19 reti segnate e 3 subite con Osimhen profeta: 5 in campionato e 3 in Europa. Niente da dire, se pensiamo esclusivamente al palo pieno preso da Lozano con un diagonale dirompente al 18’ della ripresa. Dopo che il fantasma di Insigne aveva sbagliato un rigore nel primo tempo, il 3° degli ultimi 5 tirati da agosto in poi (bravissimo Milinkovic ad artigliarlo, comunque). E tenuto conto che il Var aveva fatto giustizia su un gol (Di Lorenzo di testa) segnato in fuorigioco millimetrico (quasi 3 minuti di accertamenti a gioco fermo). Ma pur sempre di rimpallo ha vinto Spalletti, alla fine: all’81’, e chissà come l’ha presa Pioli, a Milano. E Inzaghino".