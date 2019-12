"Dobbiamo rialzarci tutti per questa gente meravigliosa", carica Ospina. Il Mattino: il portiere prende una forte decisione, Allan predica compattezza

Ultime calcio Napoli - Nessuno ha voglia di sorridere. Sono affranti, delusi, amareggiati, i calciatori azzurri. Escono in piccoli gruppi dal parcheggio del centro tecnico di Castel Volturno: non si sono allenati, erano lì solo per la riunione nel giorno libero. Ma anche il tempo libero è diventato un incubo. Restano chiusi quasi tutti nelle proprie abitazioni, senza tanta voglia di uscire.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Ospina è tra quelli che più di tutti prova a dare coraggio ai compagni, a caricarli, a Castel Volturno: «Dobbiamo rialzarci, dobbiamo farlo tutti per questa gente meravigliosa che vive per il calcio e che sta male quando perdiamo». Lo ha confidato a tanti amici, lo ha ripetuto ancora. Lady Ospina, ieri, confessava che il marito non aveva neppure la voglia di accompagnare i figli a scuola ma non per timore di una contestazione, di qualche insulto, ma perché non aveva il coraggio, la forza di incrociare gli occhi tristi dei tifosi, delusi per questo andamento negativo della squadra. E c'è da crederci. Allan, che pure è stato tra i protagonisti più duri nello spogliatoio dopo la gara con il Salisburgo, è uno di quelli che ora predica compattezza. A ogni costo. Ma è chiaro che il mercato invernale sarà un momento per dei cambi radicali all'interno dello spogliatoio. Callejon e Mertens hanno la Cina che bussa alla porta".



