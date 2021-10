"Dobbiamo batterli" la carica di Spalletti alla squadra prima della sfida con il Legia

Napoli calcio - Luciano Spalletti ha caricato l'ambiente Napoli in vista della gara di questa sera con il Legia Varsavia. A tal proposito, l'edizione napoletana di Repubblica scrive sulla voglia del mister di portare a casa i trepunti.

"Ma gli azzurri hanno stasera (ore 21) allo stadio Diego Armando Maradona la chance per rialzare la testa pure in campo internazionale, nell’insidiosa e già decisiva sfida contro il sorprendente Legia Varsavia. «Loro hanno già 6 punti in classifica e per restare in corsa per la qualificazione dobbiamo batterli, altrimenti sarà difficile recuperare il terreno perduto», ha dato la carica alla vigilia Luciano Spalletti, senza negare di essere davanti al primo crocevia della stagione"