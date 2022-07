Divorzio Mertens-Napoli, Gazzetta: ecco quando c’è stata la rottura. ADL risponda a queste due domande

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle parole di Aurelio De Laurentiis che ha praticamente annunciato il divorzio definitivo con Dries Mertens. Il presidente ha escluso colpi di scena e ha salutando il bomber della storia del Napoli praticamente con una intervista radiofonica.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Resta l'amarezza per una trattativa che doveva essere privata ed è stata messa in piazza dal Napoli. A quel punto era chiara che non esistesse la volontà di mediare. Ma allora perché in aprile pubblicizzare una visita a casa Mertens, facendo intendere, che il rinnovo era vicino? Perchè non salutare prima Dries, come meritava (così come è capitato con Insigne) e voltare pagina in maniera più piacevole per tutti?"