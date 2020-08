"Dite a Milik che non lo prendete più e vi cediamo Dzeko", la Roma aspetta la Juve e lavora all'incastro di mercato con il Napoli: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sull'intrecci di mercato che vede conivolte Roma, Napoli e Juventus:

Con la Roma è molto attivo anche il fronte relativo a Milik. La triangolazione Juventus-Roma-Napoli sta per generare una giostra vorticosa di mercato. Appena Madame chiederà ufficialmente il cartellino di Dzeko, l’ad Fienga risponderà: «Sì, ma dovete liberarci Milik dicendogli che non lo prendete più». Solo così il centravanti polacco, combattuto all’idea di liberarsi a zero tra un anno, darà il suo assenso alla Roma che girerà al Napoli il cartellino del turco Under oltre a quello di un giovane tra Riccardi, Antonucci e Coric ed un assegno di 10 milioni.