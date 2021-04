Disservizi DAZN, la piattaforma promette: rimborso per chi ieri ha avuto problemi, ecco cosa regaleranno

Ultimissime Serie A - Problemi importanti nella giornata di ieri, quando la piattaforma di DAZN ha fatto perdere sia Inter-Cagliari che Verona-Lazio a migliaia di abbonati.

Ma come rivela l'edizione odierna del Corriere della Sera,

Chi si è perso il gol di Darmian, o la capocciata di Milinkovic-Savic, avrà un rimborso. Sotto forma di sconto sull’abbonamento, magari un mese gratis o forse di più : è già successo, l’ultima volta quando a novembre si erano verificati dei disservizi in Juve-Cagliari. Dazn ha spiegato che nei prossimi giorni saranno rese note le modalità. «Malgrado il problema sia risolto, consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio».

Problemi di DAZN, questo il messaggio dall'account ufficiale Twitter di Dazn Italia:

"Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto nel corso della visione della partita Inter-Cagliari. Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di DAZN informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità".