Ultime notizie Napoli - Il grande freddo resiste tra l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ed il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, come racconta Tuttosport.

“Ci sarà il disgelo in caso di Champions League? La letteratura si divide sull’argomento e ognuno pensa di avere la dritta giusta. Eppure non esiste una sola verità, quella vera verrà fuori dopo il 23 maggio, perchè sotto sotto, sia don Aurelio che Ringhio non hanno chiuso definitivamente i rapporti”