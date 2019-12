Disgelo ADL-squadra, Repubblica: ci vorrà qualche vittoria per trasformare la tregua in una pace davvero duratura

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulla cena del Napoli: "Tutti i giocatori hanno dato comunque la sensazione d’essere apparentemente sereni, nonostante il periodo di grande difficoltà che sta vivendo la squadra, la cui guida è appena passata da Ancelotti a Rino Gattuso. Al nuovo tecnico è toccato il posto a tavola a fianco di De Laurentiis e i due hanno confabulato spesso tra una portata e l’altra, in un clima di cordialità e complicità. Il presidente ha avuto viceversa un approccio meno espansivo nei confronti dei giocatori, che lo hanno studiato a lungo a distanza per comprendere quale fosse il suo umore, dopo le tensioni degli ultimi due mesi in campo e fuori. Il disgelo però è stato solo parziale e ci vorrà qualche vittoria per trasformare la tregua (favorita più che altro dalle festività di fine anno) in una pace davvero duratura"