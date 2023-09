Notizie Calcio - Il Napoli nella ormai terminata sessione estiva ha cercato di assicurarsi le prestazioni sportive di Danso. Il Lens ha però rinnovato il contratto del giocatore annunciandolo con uno sfottò al club partenopeo, il risultato? Finora non buono. I francesi infatti hanno rimediato un'altra sconfitta, stavolta per 3-0 contro il Monaco, scivolando all'ultimo posto in classifica e restando senza vittorie in questo campionato di Ligue 1, con un solo punto guadagnato.