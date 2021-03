Diritti TV Serie A, Repubblica: venerdì l’ultimo tentativo per evitare un nuovo bando, la corsa è a convincere Roma e Bologna

Ultime Serie A - Lunedì scadranno le offerte delle tv e le 20 società di Serie A non sono ancora riuscite a mettersi d’accordo. L’Assemblea di ieri è stata un altro passaggio a vuoto. Solo con più tensioni, secondo Repubblica.

"Venerdì l’ultimo tentativo per evitare un nuovo bando. Ieri è finita con 11 voti per Dazn/Tim, più 8 astenuti e il Cagliari che ha preferito abbandonare l’Assemblea al momento del voto. Il Torino è passato con Juve e Napoli, Lazio e Inter, Milan e Atalanta che sostengono l’offerta di Dazn. Ora la corsa è a convincere Roma e Bologna: il Bologna voleva il definitivo "no" alla trasmissione di una partita in chiaro il lunedì, la Roma chiedeva di votare insieme all’offerta di Dazn, anche quella di Sky per trasmettere le 3 partite residue. Gli oppositori di Dazn vogliono la garanzia che Sky resti partner in vista del triennio 2024/27"