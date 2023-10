Diritti Tv, prende corpo l'idea di un canale Lega: anche il Napoli vota a favore

Notizie Calcio - Novità sul fronte diritti Tv dopo la riunione tenutasi ieri alla Lega. Secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, i 900 milioni proposti - 700 da DAZN e 200 da Sky - non bastano, così prende corpo l’idea di un canale Lega per vendere in proprio le partite e sviluppare forme nuove di fidelizzazione della clientela. Sarebbero ben 7 i club a favore di questa svolta: Juventus, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna e Salernitana. Se si fosse votato ieri - evidenzia il quotidiano - l'assegnazione sarebbe saltata poiché servono almeno 14 voti favorevoli per la fumata bianca.