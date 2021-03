Diritti Tv, il Napoli reputa insufficiente l'offerta di Sky! De Laurentiis ed altri sei club hanno bloccato anche la cessione dei diritti esteri

Ultime notizie Napoli - Ieri la Lega Serie A ha chiuso nuovamente la porta in faccia a Sky, come racconta l'edizione odierna di Repubblica.

"Solo 13 club hanno votato per assegnare alla tv in streaming il pacchetto B, ossia le 3 partite in co-esclusiva. Servivano 14 sì. La tv satellitare aveva anche provato un rilancio sopra i 70 milioni iniziali: un’offerta a crescere nei 3 anni, 75, 87,5, 100. Ma insufficiente per le "sette sorelle": Juventus, Inter, Lazio, Napoli, Atalanta, Verona, Fiorentina (che hanno anche bloccato la cessione dei diritti esteri). I negoziatori di Sky sono parsi risentiti, ma la tv satellitare dovrebbe partecipare al nuovo bando per assegnare le 3 partite"