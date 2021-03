Diritti tv, Dazn o Sky? Non si trova una soluzione: due motivi della mancata scelta, le ultime

Ultime calcio - Nell'era del digitale e dello streaming, i grandi giochi intorno al calcio italiano si svolgono a colpi di pizzini. Lettere, repliche, diffide, controdiffide, comunicati stampa. Così si sta disputando la partita sui diritti tv che, come tutti sanno, sono la maschera a ossigeno per un movimento soffocato dai debiti.

Come riporta Il Mattino:

"Pensate che solo dall'inizio dell'anno si sono già tenute sull'argomento 12 (dodici) assemblee della Lega di Serie A. Impossibile finora raggiungere i 14 voti su 20 necessari per prendere una decisione. Sky offre 750 milioni per l'esclusiva televisiva di tutte le partite, più la partnership per la creazione di una piattaforma Ott della Lega che le trasmetta in streaming (per legge Sky non può avere un'esclusiva on line). Dazn offre 840 milioni per l'esclusiva di sette partite più la coabitazione per le altre tre. A questa cifra si aggiungerebbero perciò 70 milioni di Sky per le tre gare in comproprietà. Quindi un totale di 910 milioni, una ottantina in più della concorrenza, calcolando un po' ottimisticamente quanto potrebbe ricavare la Lega dalla vendita diretta degli abbonamenti al suo canale e senza tenere conto dell'eventuale inserimento accanto a Sky di Eleven Sports. La vicenda non si chiude sostanzialmente per due motivi. Il primo, il principale, è che la questione del calcio in tv nel prossimo triennio è strettamente intrecciata al possibile ingresso dei fondi di investimento in una nuova media company, partecipata al 90% dalla Lega e al 10% da un consorzio di private equity, costituita proprio per commercializzare i diritti televisivi e il brand della Serie A. Un affare che porterebbe subito nelle casse delle società 1,7 miliardi di euro più una linea di credito a tassi agevolati per altri 1,2 miliardi. Ma il secondo motivo per cui non si esce dallo stallo è proprio che, a maggior ragione in questo momento di crisi del calcio italiano, qualche decina di milioni in più o in meno non sono poi così importanti se non viene mantenuto un livello di visibilità accettabile al campionato".