Diritti tv, CorSera: la minoranza composta da sette club tra cui il Napoli ha stoppato l’offerta di Sky

Ultime Serie A - La partita dei diritti tv è ancora lontana dal risolversi a meno di cinque mesi dall’inizio della nuova stagione. La minoranza composta da sette club — prima fila Juventus, Lazio e Napoli — ha stoppato l’offerta di Sky. Ne parla il Corriere della Sera.

"La tv satellitare per il pacchetto 2 relativo a tre gare in coesclusiva (ovvero la sfida del sabato alle 20.45, la partita della domenica alle 18, il posticipo del lunedì) ha migliorato la propria offerta iniziale di 70 milioni. Il rilancio è stato approvato da 13 club, un voto in meno del quorum necessario per la fumata bianca. Tutto da rifare. Entro le prossime due settimane sarà avviata una nuova procedura competitiva per la cessione del pacchetto. C’è ancora margine perciò per il rientro in corsa di Sky"