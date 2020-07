Diritti televisivi e offerte dei fondi, CorrSera: settimana decisiva per il futuro della A

Ultime calcio - La Lega di A entra in una settimana cruciale per definire il proprio futuro. Entro venerdì il presidente Paolo Dal Pino, affiancato da Lazard in qualità di advisor finanziario, attende la presentazione di offerte vincolanti da parte dei fondi interessati alla creazione di una media company.

Tv

Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera:

"Ora la sfida è rilanciare il bene più prezioso posseduto dai club, i diritti tv, che secondo molti presidenti non sono valorizzati a sufficienza. Con il potenziale ingresso in scena dei fondi (in corsa Cvc, Bain, Advent, Tpg, Apollo e General Atlantic) lo scenario però è cambiato: se il bando per i diritti tv del triennio 2021-2024, che sarà pubblicato a settembre, non garantirà i minimi richiesti, le società percorreranno la strada del canale, sulla cui realizzazione i club sono divisi. Lotito spinge per affidarsi a Wanda — che ha in Marco Bogarelli il suo rappresentante italiano — come partner tecnico per l’allestimento di Lega channel. De Laurentiis (foto) illustrerà oggi a Roma ai presidenti che ha invitato a pranzo la propria idea di massimizzazione dei profitti dei diritti tv: in pratica vorrebbe che i fondi finanziassero il progetto, ma non diventassero soci al 15% della nuova media company. Alcuni club (Juve, Milan, Inter, Roma e Torino) sono invece convinti della necessità di dotarsi di nuova managerialità a costo di condividere politiche e strategie con un fondo".