Dimissioni Mazzarri? CorSport: cosa ha confessato Walter ai suoi amici

Napoli Calcio - Nelle ore subito dopo Torino-Napoli era circolata l'indiscrezione secondo cui Walter Mazzarri avrebbe pensato alle dimissioni dal ruolo di allenatore del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela un retroscena su questo argomento.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

"A Mazzarri non rimane che inseguire qualcosa che serva “ad aiutare” nella sua funzione da psicoterapeuta che però non può sovrastare quella di allenatore: per cominciare, le voci delle dimissioni sono da spazzare via, come dimostra la sua presenza a Castel Volturno e quella voglia di non arrendersi confessata agli amici.

Ma c’è il derby in vicinanza, e non sarà una gara semplice per gli svariati motivi che fanno un po’ retorica ma anche no: la pressione, e ci sta, ma anche l’organizzazione, e bisognerà inventarsela, perché le linee difensive di Pippo Inzaghi con la Juve sono crollate solo al 91’ e perché il contropiede della Salernitana ha fatto male anche a Madame, non soltanto al Milan".