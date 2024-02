Dilemma di De Laurentiis: non sa se proseguire con Mazzarri, in ballo ci sono Champions e Mondiale per Club

Napoli - Aurelio De Laurentiis al momento ha confermato Walter Mazzarri in panchina con il Napoli, ma occhio a quello che potrebbe capitare. Perché l'allenatore è in discussione per quello che è accaduto in questi mesi in termini di risultati.

Dilemma De Laurentiis: cosa farà con Mazzarri e il Napoli

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno c'è un dilemma per De Laurentiis quello se proseguire con Walter Mazzarri al Napoli o provare un terzo allenatore proprio come avvenuto in questi giorni a Bari. L'andamento del toscano è stato un mezzo disastro e De Laurentiis ne è consapevole.