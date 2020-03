"Fate questa dieta con cinque pasti". Gattuso cambia l'alimentazione della squadra: tanti cibi per rinforzare le difese immunitarie

Ultimissime Napoli - Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport spunta la dieta assegnata da Gattuso alla squadra:

Gattuso

Dieta calciatori Napoli: le indicazioni di Gattuso

"E poi c’è anche dell’altro scritto per l’alimentazione - ed hanno provveduto chiaramente i medici: Canonico, D'Andrea e De Luca - affinché si resti dentro un regime da assecondare elasticamente ma non troppo. C’è uno schema «ricco», è composto da cinque pasti - colazione, pranzo e cena con in mezzo due spuntini - e viene sfruttato per non alterare le abitudini ma anche per adeguare l’apporto calorico. Bisogna variare, di giorno in giorno, proprio come nella vita normale che ormai è stata strappata dal virus e che va ricostruita, e alimentarsi per rinforzare il sistema immunitario: patate dolci, zucca, funghi, carni bianche, uova, té nero, yogurt, pesce, soprattutto salmone che contiene vitamina D, chiaramente frutta ma anche miele, ch’è di aiuto alle vie respiratorie".