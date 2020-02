"Diego puoi fare di più". Gattuso vuole un Demme meno scolastico: chieste tre cose per migliorare la manovra della squadra

Napoli calcio - L'edizione odierna di Gazzetta dello Sport scrive sul feeling tra Demme e Gattuso: "Se Demme assicura già una circolazione di palla “pulita” senza rischi in quella zona delicata del campo, ora in allenamento Gattuso urla: «Diego puoi fare di più». Chiedendogli maggiore verticalizzazione del gioco. Già il tedesco ha fatto intravvedere una buona intesa con Callejon, leggendo tempestivamente i suoi tagli, sempre sul filo del fuorigioco. L’allenatore gli chiede di affinare quella giocata e di provarne anche altre per rendere la manovra del Napoli più offensiva e meno prevedibile. E proprio l’equilibrio che garantisce l’ex capitano del Lipsia sta giovando alla rinascita di due mezzali che apparivano un po’ smarrite"