Gazzetta - Zielinski tornerà in campo ma non vestirà la fascia da capitano: il prescelto dopo Di Lorenzo

Napoli Calcio - Francesco Calzona vuole dare piena fiducia a Piotr Zielinski di cui conosce vita, morte e miracoli. Tuttavia, come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il centrocampista polacco non vestirà (da capire se sarà una scelta definitiva) la fascia da capitano quando mancherà Giovanni Di Lorenzo.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport il calciatore Piotr Zielinski, anche se verrà preso in considerazione da Francesco Calzona, non indosserà i gradi di capitano:

"Voleva chiudere a Napoli, Zielinski. Ma è adesso basta pensare a ciò poteva essere e non è stato o a ciò che sarà (per il futuro all’Inter manca solo l’annuncio ufficiale), conta riportare il Napoli in alto in classifica, conta il campo.

E Calzona oggi ridà a Piotr una maglia da titolare in mediana, da mezzala sinistra di qualità, con libertà di offendere e licenza di sparare da fuori area. Magari non avrà più i gradi di vicecapitano – senza Di Lorenzo, dovrebbe toccare a Mario Rui indossare la fascia – ma il peso specifico in campo e nello spogliatoio restano immutati".