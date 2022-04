Recupero Di Lorenzo, ultimi aggiornamenti: le sensazioni per Napoli-Sassuolo

Notizie Napoli calcio. Di Lorenzo è pronto a tornare sulla fascia destra del Napoli. Il terzino destro è out dalla partita contro l'Udinese e la sua assenza si è fatta decisamente sentire (nonostante il buon impatto del giovane Zanoli).

Di Lorenzo Napoli Sassuolo

Infortunio Di Lorenzo, ultime sul recupero

Domenica è in scena Napoli-Sassuolo allo stadio Maradona e Di Lorenzo sta cercando di recuperare al 100% per essere presente in queste ultime quattro gara che restano. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle sue condizioni: