Di Lorenzo recupera per Empoli-Napoli? CorSport: il responso definitivo

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

"Niente da fare per Di Lorenzo, ancora alle prese con un programma personalizzato, mentre Elmas si è limitato a una seduta in sala attrezzi a scopo precauzionale. A conti fatti, Spalletti dovrà decidere se puntare su Demme in regia al posto dell'infortunato Lobotka oppure se dirottare Fabian a dirigere le operazioni"