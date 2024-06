Di Lorenzo non si tocca, Conte vuole parlargli di persona: avrà un nuovo ruolo

Calciomercato Napoli - Il capitano Giovanni Di Lorenzo è un punto fermo per Antonio Conte nel suo Napoli, non vuole saperne nulla. Per questo motivo attenzione a ciò che può accadere da un momento all'altro.

Di Lorenzo-Napoli, la scelta di Conte

Si parla dell'addio di Giovanni Di Lorenzo che vorrebbe andare alla Juve eppure resta un punto fermissimo del nuovo allenatore. Per Conte, infatti, non esiste un Napoli senza Di Lorenzo. Non ci sarà molto da discutere e appena il tecnico avrà modo di vedere Di Lorenzo glielo ribadirà anche di persona.

Come riportato da Il Mattino, sarà l'allenatore a spiegare al capitano la fondamentale evoluzione del suo ruolo. Non solo esterno a tutta fascia, ma anche centrale a destra nella difesa a tre. Insomma, non più e non solo terzino. Ora è caccia a nuovi centrali da affiancare a Di Lorenzo nella difesa a tre.