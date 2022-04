Recupero Di Lorenzo, sarà convocato con l'Empoli? Le ultime sulle sue condizioni

Notizie Napoli calcio. Di Lorenzo prosegue il proprio recupero dall'infortunio rimediato contro l'Udinese. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle condizioni del terzino in vista della trasferta di Empoli.

Per Di Lorenzo c’è ancora profonda incertezza, potrebbe anche essere convocato ma non è detto che possa riconquistare la fascia destra dal primo minuto. Di Lorenzo ha recuperato sotto il profilo clinico ma non è in condizioni brillanti e, infatti, deve ancora rientrare in gruppo.