Futuro Di Lorenzo, domani Conte incontra l'agente! CorSport: il tecnico farà leva su un aspetto

Calciomercato Napoli. Il futuro di capitan Giovanni Di Lorenzo a Napoli resta sempre più in bilico. L'agente del calciatore ha annunciato che l'avventura partenopea del terzino può ritenersi conclusa, la il nuovo allenatore Antonio Conte (al pari della società) lo considera incedibile.

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani Antonio Conte incontrerà Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, per provare a fargli cambiare idea:

Domani ci sarà un primo incontro tra le parti per provare a trovare un punto d’intesa. Per riavvicinarsi. Con l’allenatore ci saranno il ds Manna e l’agente del capitano del Napoli, Mario Giuffredi. Un confronto per ribadirsi di persona concetti già espressi in passato ma a distanza. Di Lorenzo aveva chiesto la cessione, il Napoli l’ha blindato pubblicamente, con un post, e Conte non si arrende. Spera di essere ancora in tempo per far cambiare idea al suo giocatore. Si augura di convincerlo a restare. Lo ritiene prezioso e centrale nel suo progetto tecnico. Una colonna.