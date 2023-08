Di Lorenzo instancabile e inarrestabile: parte a razzo e domina già la fascia

Napoli - Giovanni Di Lorenzo parte subito a razzo, talmente intensi e apparentemente perfetti che un po’ pure spaventano. Il capitano del Napoli che ha appena rinnovato fino al 2028 con opzione 2029 ha una continuità di rendimento che fa spavento. Così è Giovanni, fondamentale per il Napoli, instancabile, inarrestabile a Frosinone all’esordio da campioni d’Italia in carica e con uno scudetto sulla maglia da difendere. Ha dominato la sua zona di competenza servendo anche due assist per Osimhen.Â

Â