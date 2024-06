Di Lorenzo in difficoltà, Gazzetta: in chiara difficoltà fisica e tattica, 45' con la Spagna erano sufficienti

Ultime notizie SSC Napoli - Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo s’è guadagnato la titolarità nella Nazionale di Luciano Spalletti malgrado un campionato difficile, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Di Lorenzo in difficoltĂ

Spalletti ha una stima infinita di Di Lorenzo. Ma sempre di esterno si tratta, in origine:

"Chiave tecnica e caratteriale del Napoli, terzino-regista, capitano e persona positiva nel gruppo, in chiara difficoltà fisica e tattica, s’è trovato a galleggiare tra fascia e area, quasi da terzo stopper, contro un Williams ispirato come non mai. Un tempo, sinceramente, sarebbe stato sufficiente"