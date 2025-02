Di Lorenzo fa tre ruoli: play aggiunto, terzino naturale e incursore box-to-box!

Ultime notizie Napoli: oggi il quotidiano Il Mattino elogia l'asse di ferro sulla fascia destra composto da Giovanni Di Lorenzo, Frank Zambo Anguissa e Matteo Politano. Un trio che "va come un treno. E senza soste".

Più in particolare, analizzando il ruolo e il posizionamento in campo di Giovanni Di Lorenzo, Il Mattino scrive:

Nell’arco delle azioni prodotte dalla catena di destra, sintomatico è il ruolo di capitan Di Lorenzo: perché assorbe le funzioni di play aggiunto, di terzino naturalmente, ma anche di incursore “box to box” e, quando capita l’occasione (ma l’occasione viene spesso creata) anche di rifinitore. A Bergamo, per esempio, Gasperini decise che a marcarlo sarebbe stato De Roon, ovvero un centrocampista. Proprio perché sono le sue incursioni quelle che vanno fermate. Non è un caso, inoltre, che attraverso questi scivolamenti, il capitano sia riuscito a segnare 3 gol e 2 assist.