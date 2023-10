Di Lorenzo e altri 5 leader uniscono il Napoli: torna la serenità nei giocatori, primo test a Verona

Napoli - Il Napoli prova a ricompattare l'ambiente e lo fa in autonomia con i calciatori che prendono la situazione in mano nello spogliatoio. Capitan Di Lorenzo e altri 5 leader (Rrahmani, Anguissa, Zielinski, Kvaratskhelia e Osimhen) vogliono provare a dare segnali di svolta. Pur senza vedersi quotidianamente in campo, i giocatori sono sereni. Consapevoli delle qualità tecniche: la squadra dei campioni d'Italia non si è trasformata di botto in un'armata Brancaleone.